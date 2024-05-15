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Аугментин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (228802) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
263,21
Экономия: -32,49 грн
230,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9), блистер (1)
254,03
Экономия: -24,09 грн
229,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (5)
255,40
Экономия: -31,20 грн
224,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
276,51
Экономия: -44,68 грн
231,83 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3), блистер (1)
246,50
Экономия: -14,60 грн
231,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (74)
246,99
Экономия: -17,71 грн
229,28 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (1)
246,50
Экономия: -14,60 грн
231,90 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
234,10
Экономия: -2,20 грн
231,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
255,40
Экономия: -23,50 грн
231,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2), блистер (1)
233,00
Экономия: -1,10 грн
231,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
244,76
Экономия: -24,75 грн
220,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
236,35 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
252,43
Экономия: -30,44 грн
221,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4), блистер (1)
285,82
Экономия: -53,62 грн
232,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
248,99
Экономия: -19,71 грн
229,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
261,06
Экономия: -36,00 грн
225,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
223,27 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
246,50
Экономия: -14,60 грн
231,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11)
274,43
Экономия: -42,00 грн
232,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
252,53
Экономия: -16,52 грн
236,01 грн