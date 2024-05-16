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Афлубин® капли оральные флакон-капельница 50 мл, №1 - Львов (11376) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 267 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
388,86
Экономия: -54,01 грн
334,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
364,62 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
374,76
Экономия: -3,22 грн
371,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
432,45
Экономия: -115,74 грн
316,71 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
370,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (3)
360,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
373,11 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
393,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
503,70
Экономия: -131,80 грн
371,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -93,74 грн
365,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
370,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
394,46
Экономия: -52,67 грн
341,79 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
503,90
Экономия: -132,00 грн
371,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
412,04
Экономия: -95,45 грн
316,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
370,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
481,99
Экономия: -116,74 грн
365,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
370,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
495,99
Экономия: -130,74 грн
365,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
395,10 грн