Трифтазин-Здоровье (Triftazinum-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
167,71
Экономия при брони: -29,71 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
132,00
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,26
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
153,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,26
Экономия при брони: -1,26 грн