Трифтазин-Здоровье (Triftazinum-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
58,28
Экономия при брони: -3,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
149,10
Экономия при брони: -11,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
145,70
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн