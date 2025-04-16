Трифтазин-Здоровье (Triftazinum-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
145,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
145,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье