Трифтазин-Здоровье (Triftazinum-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
116,56
Экономия при брони: -8,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
145,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн