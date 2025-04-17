Трифтазин-Здоровье (Triftazinum-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
150,80
Экономия при брони: -4,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
58,28
Экономия при брони: -2,28 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
58,28
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Трифтазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
139,20 грн