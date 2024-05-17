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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №90 - Одесса (26074) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
173,37
Экономия: -10,37 грн
163,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
169,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
169,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
182,18
Экономия: -14,36 грн
167,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
169,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4)
169,98
Экономия: -19,01 грн
150,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
152,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
188,26
Экономия: -29,72 грн
158,54 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (3)
183,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
169,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
169,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
169,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
183,06
Экономия: -15,22 грн
167,84 грн