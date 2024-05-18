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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Запорожье (26073) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
82,67
Экономия: -13,99 грн
68,68 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
88,75
Экономия: -8,79 грн
79,96 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
99,05
Экономия: -7,14 грн
91,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
97,05
Экономия: -8,33 грн
88,72 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
95,18
Экономия: -5,55 грн
89,63 грн
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Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
97,57
Экономия: -6,34 грн
91,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
103,56
Экономия: -16,77 грн
86,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
94,74
Экономия: -10,64 грн
84,10 грн
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
89,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
98,71
Экономия: -9,15 грн
89,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
101,80
Экономия: -12,22 грн
89,58 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -4,99 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
99,30
Экономия: -9,35 грн
89,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (2)
94,22
Экономия: -6,72 грн
87,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
93,85
Экономия: -6,47 грн
87,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,01 грн
86,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
95,32
Экономия: -13,87 грн
81,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
97,47
Экономия: -8,47 грн
89,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
92,60
Экономия: -6,84 грн
85,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
93,75
Экономия: -13,09 грн
80,66 грн