Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААнтиагрегантыКислота ацетилсалициловаяАсафенЦены в аптеках

Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Одесса (26073) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
98,13
Экономия: -9,30 грн
88,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
96,24
Экономия: -10,31 грн
85,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
96,18
Экономия: -14,44 грн
81,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
85,78 грн
Фармакопейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
Всего: упаковка (1)
91,25
Экономия: -5,81 грн
85,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -16,22 грн
86,28 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
Всего: упаковка (1)
101,20
Экономия: -9,23 грн
91,97 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
Всего: упаковка (1)
96,21
Экономия: -6,28 грн
89,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
103,16
Экономия: -13,14 грн
90,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
101,63
Экономия: -11,61 грн
90,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
99,82
Экономия: -8,45 грн
91,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
106,40
Экономия: -18,74 грн
87,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (1)
102,03
Экономия: -14,04 грн
87,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
Всего: упаковка (2)
82,60 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
99,45
Экономия: -6,45 грн
93,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
95,14
Экономия: -6,54 грн
88,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
97,97
Экономия: -9,89 грн
88,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
100,96
Экономия: -11,27 грн
89,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (1)
97,63
Экономия: -12,16 грн
85,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
96,33
Экономия: -12,61 грн
83,72 грн