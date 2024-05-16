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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Львов (26073) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
84,14
Экономия: -9,43 грн
74,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
93,44
Экономия: -8,39 грн
85,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -22,34 грн
91,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -18,83 грн
91,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
77,76 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
69,87
Экономия: -8,39 грн
61,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
98,51
Экономия: -9,21 грн
89,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
88,60
Экономия: -5,88 грн
82,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
91,68
Экономия: -7,66 грн
84,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
93,19
Экономия: -7,30 грн
85,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
Всего: упаковка (1)
77,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -8,34 грн
91,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
Всего: упаковка (1)
107,58
Экономия: -16,42 грн
91,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
97,14
Экономия: -5,98 грн
91,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (1)
99,76
Экономия: -8,60 грн
91,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (1)
70,09
Экономия: -5,45 грн
64,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 215
Всего: упаковка (1)
112,28
Экономия: -21,12 грн
91,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
106,75
Экономия: -15,59 грн
91,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
Всего: упаковка (2)
85,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
90,35
Экономия: -10,05 грн
80,30 грн