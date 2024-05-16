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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Харьков (26073) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
93,72
Экономия: -14,34 грн
79,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
98,92
Экономия: -15,32 грн
83,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
79,28
Экономия: -8,67 грн
70,61 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
97,33
Экономия: -8,73 грн
88,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (1)
92,31
Экономия: -10,55 грн
81,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ильинская, 8
Всего: упаковка (1)
95,56
Экономия: -7,79 грн
87,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 13
Всего: упаковка (1)
104,62
Экономия: -15,96 грн
88,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (1)
99,22
Экономия: -10,30 грн
88,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
79,31
Экономия: -6,34 грн
72,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -19,38 грн
91,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -31,38 грн
91,61 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
103,25
Экономия: -11,64 грн
91,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
102,40
Экономия: -9,09 грн
93,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
96,95
Экономия: -10,59 грн
86,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
98,57
Экономия: -13,38 грн
85,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
96,11
Экономия: -8,21 грн
87,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -15,38 грн
91,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
93,74
Экономия: -8,64 грн
85,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
100,98
Экономия: -12,13 грн
88,85 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
77,42
Экономия: -6,90 грн
70,52 грн