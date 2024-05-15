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Асафен таблетки жевательные 80 мг флакон, №30 - Днепр (Днепропетровск) (26073) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
100,98
Экономия: -12,13 грн
88,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -15,38 грн
91,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
93,74
Экономия: -8,64 грн
85,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -12,14 грн
70,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
96,11
Экономия: -8,21 грн
87,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
77,42
Экономия: -6,90 грн
70,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
98,57
Экономия: -13,38 грн
85,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
96,95
Экономия: -10,59 грн
86,36 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -18,38 грн
91,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -31,38 грн
91,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -19,38 грн
91,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
102,67
Экономия: -12,72 грн
89,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
102,44
Экономия: -12,86 грн
89,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -11,86 грн
84,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
83,35
Экономия: -12,81 грн
70,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
105,88
Экономия: -5,21 грн
100,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
96,27
Экономия: -5,04 грн
91,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
94,08
Экономия: -4,45 грн
89,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
93,72
Экономия: -7,50 грн
86,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
79,31
Экономия: -6,34 грн
72,97 грн