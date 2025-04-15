Хаврикс™ вакцина для профилактики гепатита A (Havrix™ vaccine for hepatitis A)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
711,88
Экономия при брони: -0,64 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1036,76
Экономия при брони: -0,94 грн
1035,82 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1016,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1023,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1023,90 грн
Пульс
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1023,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1016,80 грн
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Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Подорожник
Буск, ул. Львовская, 13-А
44.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
831,40
Экономия при брони: -71,50 грн
Бажаемо здоровья
Бережаны, пл. Рынок, 9
79.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Бажаемо здоровья
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
98.9 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1025,90 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
111.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export