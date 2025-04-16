Хаврикс™ вакцина для профилактики гепатита A (Havrix™ vaccine for hepatitis A)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
941,16
Экономия при брони: -51,85 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1241,15
Экономия при брони: -72,02 грн
1169,13 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1060,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
880,64
Экономия при брони: -45,99 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1239,74
Экономия при брони: -70,61 грн
1169,13 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1214,73
Экономия при брони: -75,45 грн
1139,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
867,71
Экономия при брони: -33,05 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1221,53
Экономия при брони: -52,40 грн
1169,13 грн
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1124,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1069,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
921,92
Экономия при брони: -102,48 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1184,73
Экономия при брони: -45,45 грн
1139,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
861,94
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1218,36
Экономия при брони: -49,23 грн
1169,13 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1237,51
Экономия при брони: -68,38 грн
1169,13 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1060,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
853,95
Экономия при брони: -34,97 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1210,37
Экономия при брони: -41,24 грн
1169,13 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
854,95
Экономия при брони: -35,97 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1265,32
Экономия при брони: -50,42 грн
1214,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
853,99
Экономия при брони: -31,86 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1265,44
Экономия при брони: -50,54 грн
1214,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1060,10 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
947,58
Экономия при брони: -58,35 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1298,53
Экономия при брони: -83,63 грн
1214,90 грн