Хаврикс™ вакцина для профилактики гепатита A (Havrix™ vaccine for hepatitis A)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1203,62
Экономия при брони: -50,41 грн
1153,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
939,20
Экономия при брони: -49,57 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1177,32
Экономия при брони: -66,00 грн
1111,32 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
735,72
Экономия при брони: -0,67 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1036,33
Экономия при брони: -0,95 грн
1035,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1064,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1068,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1219,80
Экономия при брони: -70,57 грн
1149,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1124,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
13.7 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1267,03
Экономия при брони: -52,13 грн
1214,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 19
5.2 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 66
10.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
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Закрыто
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
29.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
67.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1124,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
67.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
880,03
Экономия при брони: -50,33 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1230,45
Экономия при брони: -74,36 грн
1156,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
875,49
Экономия при брони: -39,70 грн
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1279,00
Экономия при брони: -64,10 грн
1214,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1185,91
Экономия при брони: -76,48 грн
1109,43 грн