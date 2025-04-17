Хаврикс™ вакцина для профилактики гепатита A (Havrix™ vaccine for hepatitis A)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1023,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1081,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1052,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1160,80
Экономия при брони: -29,90 грн
1130,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1081,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
863,22
Экономия при брони: -40,41 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1004,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1175,26
Экономия при брони: -59,86 грн
1115,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1081,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1081,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
831,30
Экономия при брони: -33,80 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1081,20 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
814,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1022,80 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций флакон 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1027,90 грн
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций флакон 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export
1207,48
Экономия при брони: -79,15 грн
1128,33 грн
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Хаврикс 720 суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №1
GlaxoSmithKline Export
Хаврикс 1440 суспензия для инъекций шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline Export