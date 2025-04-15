Киев
Вода детская Карапуз (Water baby Karapuz)

Вода детская Карапуз (Water baby Karapuz)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
56,82
Экономия при брони: -3,09 грн
53,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
41,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
4.8 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
45,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
43,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
45,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
45,42 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
66.3 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
57,55
Экономия при брони: -3,82 грн
53,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
70.2 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
56,74
Экономия при брони: -3,01 грн
53,73 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
72.6 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
56,28
Экономия при брони: -2,55 грн
53,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
44,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
57,54
Экономия при брони: -3,81 грн
53,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
131.5 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
45,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
177.0 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
47,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
181.2 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
47,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Мазепы Ивана, 28
187.3 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
43,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
195.7 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
55,73
Экономия при брони: -2,00 грн
53,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
44,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
227.3 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
43,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
249.1 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
47,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
251.0 км
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ДЕТСКАЯ тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малби Беверидж
57,05
Экономия при брони: -3,32 грн
53,73 грн
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