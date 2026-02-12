Киев
Каша молочная Беби премиум гречневая (Milk porridge Bebi premium buckwheat)

Каша молочная Беби премиум гречневая (Milk porridge Bebi premium buckwheat)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 52 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Стадионная, 11/15
3.4 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
4.2 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
4.3 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
135,20
Экономия при брони: -6,95 грн
128,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
5.1 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
156,90
Экономия при брони: -7,90 грн
149,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
5.6 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
5.6 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
5.7 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.7 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
170,70
Экономия при брони: -8,72 грн
161,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
5.9 км
Каша молочная детская "Bebi premium" гречка яблоко и абрикос 200 г №1
Droga Kolinska
148,80
Экономия при брони: -7,50 грн
141,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное