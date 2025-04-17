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Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Винница
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
111.7 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,33
Экономия при брони:
-34,58 грн
195,75
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Житомир, ул. Киевская, 104
115.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,26
Экономия при брони:
-40,88 грн
196,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
240,64
Экономия при брони:
-44,45 грн
196,19
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
152.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
228,23
Экономия при брони:
-32,48 грн
195,75
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Белогородка, ул. Владимирская, 35
179.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
185.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,56
Экономия при брони:
-11,66 грн
219,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
191.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,11
Экономия при брони:
-51,86 грн
185,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
198.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,20
Экономия при брони:
-39,63 грн
196,57
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
203.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
216,00
Экономия при брони:
-6,48 грн
209,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
286.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
235,22
Экономия при брони:
-50,19 грн
185,03
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
326.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
233,84
Экономия при брони:
-14,20 грн
219,64
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
331.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
235,87
Экономия при брони:
-36,94 грн
198,93
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Баштанка, ул. Полтавская, 1
355.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
228,09
Экономия при брони:
-8,49 грн
219,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Турка, пл. Рынок, 20
396.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
229,27
Экономия при брони:
-32,13 грн
197,14
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
400.7 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
240,46
Экономия при брони:
-31,66 грн
208,80
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 9 мин
Королево, ул. Злагоды, 2
411.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
189,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
484.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
258,06
Экономия при брони:
-47,86 грн
210,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Запорожье, ул. Теннисная, 13
511.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
228,07
Экономия при брони:
-32,06 грн
196,01
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Павлоград, ул. Центральная, 58
544.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,18
Экономия при брони:
-39,56 грн
192,62
грн
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