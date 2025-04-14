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Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Одесса
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
167.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
229,49
Экономия при брони:
-9,73 грн
219,76
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,66
Экономия при брони:
-42,60 грн
196,06
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
371.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,29
Экономия при брони:
-35,96 грн
196,33
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
373.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,71
Экономия при брони:
-14,39 грн
223,32
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
389.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
256,44
Экономия при брони:
-37,02 грн
219,42
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
392.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,41
Экономия при брони:
-29,60 грн
200,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
403.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,25
Экономия при брони:
-12,48 грн
223,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
424.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,44
Экономия при брони:
-11,06 грн
219,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
427.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,01
Экономия при брони:
-30,20 грн
200,81
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
435.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
436.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
216,00
Экономия при брони:
-6,48 грн
209,52
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
445.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
450.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
233,75
Экономия при брони:
-37,75 грн
196,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
453.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,79
Экономия при брони:
-37,98 грн
200,81
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Вокзальная, 1
499.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
207,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
557.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
239,86
Экономия при брони:
-25,66 грн
214,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Королево, ул. Злагоды, 2
598.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
207,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
619.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,06
Экономия при брони:
-10,74 грн
219,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
643.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,07
Экономия при брони:
-38,93 грн
197,14
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
644.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,54
Экономия при брони:
-33,61 грн
198,93
грн
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