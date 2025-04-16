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Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Кривой Рог
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
90.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
227,76
Экономия при брони:
-8,42 грн
219,34
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,86
Экономия при брони:
-43,11 грн
195,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
131.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,33
Экономия при брони:
-34,03 грн
196,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
133.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
256,73
Экономия при брони:
-42,84 грн
213,89
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
196.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
228,71
Экономия при брони:
-35,58 грн
193,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
322.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
235,08
Экономия при брони:
-11,49 грн
223,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
329.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,48
Экономия при брони:
-15,32 грн
219,16
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
341.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
216,00
Экономия при брони:
-6,48 грн
209,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
350.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
235,49
Экономия при брони:
-11,73 грн
223,76
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
359.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Вокзальная, 1
361.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
Экономия при брони:
-20,80 грн
213,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
369.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,46
Экономия при брони:
-27,66 грн
208,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
373.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,69
Экономия при брони:
-41,94 грн
195,75
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
430.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
499.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
233,04
Экономия при брони:
-37,29 грн
195,75
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
509.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
229,60
Экономия при брони:
-33,85 грн
195,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
714.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
229,07
Экономия при брони:
-9,53 грн
219,54
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
720.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,45
Экономия при брони:
-37,52 грн
198,93
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Королево, ул. Злагоды, 2
761.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
189,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 20
774.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,81
Экономия при брони:
-33,67 грн
197,14
грн
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