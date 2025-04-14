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Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Бебивита чай фруктовый (Bebivita tea fruity)
Харьков
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,61
Экономия при брони:
-38,61 грн
196,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
195.6 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
257,96
Экономия при брони:
-38,54 грн
219,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
246.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
230,08
Экономия при брони:
-34,03 грн
196,05
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Конотоп, просп. Мира, 83
255.4 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,80
Экономия при брони:
-24,60 грн
214,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
332.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,37
Экономия при брони:
-42,02 грн
196,35
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Носовка, ул. Вокзальная, 1
346.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вишенки, ул. Центральная, 150-А
395.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,23
Экономия при брони:
-12,38 грн
219,85
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
216,00
Экономия при брони:
-6,48 грн
209,52
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
400.7 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
233,99
Экономия при брони:
-14,32 грн
219,67
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
430.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
432.9 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
240,53
Экономия при брони:
-39,72 грн
200,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
442.7 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,76
Экономия при брони:
-14,17 грн
223,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
452.7 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
238,88
Экономия при брони:
-15,34 грн
223,54
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 104
539.5 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
231,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
668.8 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,01
Экономия при брони:
-31,20 грн
200,81
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
714.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
234,55
Экономия при брони:
-33,74 грн
200,81
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
855.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
237,40
Экономия при брони:
-38,47 грн
198,93
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 259-Б
865.3 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
236,40
Экономия при брони:
-2,40 грн
234,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
869.2 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
233,11
Экономия при брони:
-13,17 грн
219,94
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
956.0 км
БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г №1
Завод ХИПП-Ужгород
232,18
Экономия при брони:
-35,04 грн
197,14
грн
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