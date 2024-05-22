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БЕБИВИТА ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ 200 г, №1 - Харьков (163938) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
183,17 грн