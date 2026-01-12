Киев
О товаре
Цены
Каша безмолочная мультизлаковая (Dairy-free multigrain porridge)
Каша безмолочная мультизлаковая (Dairy-free multigrain porridge)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 232 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
106,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
106,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
126,37
Экономия при брони:
-21,14 грн
105,23
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
95,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16-А
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
106,30
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-11,05 грн
86,45
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 108
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
106,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
98,86
Экономия при брони:
-5,97 грн
92,89
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
106,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ С ЯБЛОКОМ, ЧЕРНИКОЙ И ЕЖЕВИКОЙ MILUPA 170 г №1
Нутриция Украина
97,50
Экономия при брони:
-5,35 грн
92,15
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню