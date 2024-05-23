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БЕБИВИТА ЧАЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ 200 г, №1 - Запорожье (158134) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
174,50
Экономия: -10,70 грн
163,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
222,08
Экономия: -21,74 грн
200,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (10)
224,72
Экономия: -18,85 грн
205,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (3)
220,65
Экономия: -25,63 грн
195,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
224,29
Экономия: -18,42 грн
205,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
146,57
Экономия: -4,81 грн
141,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
220,46
Экономия: -20,12 грн
200,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
216,00
Экономия: -6,48 грн
209,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (1)
216,00
Экономия: -6,48 грн
209,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
Всего: упаковка (2)
216,00
Экономия: -6,48 грн
209,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (1)
201,99
Экономия: -33,84 грн
168,15 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Симоненко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
190,07 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 78
Всего: упаковка (2)
190,54 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
Всего: упаковка (1)
190,07 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом