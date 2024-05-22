К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А Всего: упаковка (1) 222,08 Экономия: -21,74 грн 200,34 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 10-К Всего: упаковка (1) 174,50 Экономия: -10,70 грн 163,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменское, просп. Стуса Василия, 20 Всего: упаковка (1) 164,40 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Горишние Плавни, ул. Мира, 7 Всего: упаковка (1) 146,57 Экономия: -4,81 грн 141,76 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79 Всего: упаковка (1) 220,46 Экономия: -20,12 грн 200,34 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2 Всего: упаковка (10) 224,72 Экономия: -18,85 грн 205,87 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А Всего: упаковка (3) 220,65 Экономия: -25,63 грн 195,02 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 224,29 Экономия: -18,42 грн 205,87 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Рейгана Рональда, 8 Всего: упаковка (1) 216,00 Экономия: -6,48 грн 209,52 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 58 Всего: упаковка (1) 216,00 Экономия: -6,48 грн 209,52 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, просп. Порика Василия, 5-А Всего: упаковка (2) 216,00 Экономия: -6,48 грн 209,52 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28 Всего: упаковка (1) 201,99 Экономия: -33,84 грн 168,15 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Торчин, ул. Независимости, 78 Всего: упаковка (2) 190,54 грн

Эко аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Волчинец, ул. Симоненко Василия, 33-А Всего: упаковка (1) 190,07 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Владимир, ул. Луцкая, 2 Всего: упаковка (1) 190,07 грн