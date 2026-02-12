Киев
Каша молочная быстрорастворимая с малиной Милупа (Porridge instant milk with raspberries Milupa)
Доступно в 12 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
102,76
Экономия при брони:
-3,51 грн
99,25
грн
Забронировать
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
98,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
5.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
102,86
Экономия при брони:
-3,61 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
100,72
Экономия при брони:
-6,16 грн
94,56
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
5.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
105,31
Экономия при брони:
-6,06 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
6.8 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
103,81
Экономия при брони:
-4,56 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
7.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
106,00
Экономия при брони:
-6,75 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
8.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
104,52
Экономия при брони:
-5,27 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
111,37
Экономия при брони:
-7,17 грн
104,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
8.6 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
110,78
Экономия при брони:
-6,58 грн
104,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 22
8.8 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
105,80
Экономия при брони:
-6,55 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
10.2 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
92,91
Экономия при брони:
-2,86 грн
90,05
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новоселки, ул. Пригородная, 24
12.2 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
103,73
Экономия при брони:
-4,48 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
20.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
104,83
Экономия при брони:
-5,58 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Кожедуба Ивана, 3
23.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
104,08
Экономия при брони:
-4,83 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
143.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
128,70
Экономия при брони:
-7,80 грн
120,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
155.5 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
111,07
Экономия при брони:
-6,87 грн
104,20
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
155.9 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
107,75
Экономия при брони:
-3,55 грн
104,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
157.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
105,36
Экономия при брони:
-6,11 грн
99,25
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
158.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ РИСОВАЯ С МАЛИНОЙ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
103,57
Экономия при брони:
-4,32 грн
99,25
грн
Забронировать
