Каша молочная гречневая Милупа (Porridge milk buckwheat Milupa)
Каша молочная гречневая Милупа (Porridge milk buckwheat Milupa)
Доступно в 377 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
121,50
Экономия при брони:
-6,07 грн
115,43
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
111,30
Экономия при брони:
-5,37 грн
105,93
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
121,50
Экономия при брони:
-6,07 грн
115,43
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
115,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
110,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
127,06
Экономия при брони:
-6,86 грн
120,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
135,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
115,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
110,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
133,30
Экономия при брони:
-8,32 грн
124,98
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
136,39
Экономия при брони:
-5,90 грн
130,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
135,14
Экономия при брони:
-4,80 грн
130,34
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
136,99
Экономия при брони:
-6,83 грн
130,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
138,06
Экономия при брони:
-8,01 грн
130,05
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
136,87
Экономия при брони:
-6,08 грн
130,79
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
115,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
110,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
130,40
Экономия при брони:
-5,42 грн
124,98
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
101,41
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
136,40
Экономия при брони:
-6,58 грн
129,82
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
115,80
Экономия при брони:
-5,60 грн
110,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
117,08
Экономия при брони:
-4,96 грн
112,12
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
КАША МОЛОЧНАЯ СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ ГРЕЧНЕВАЯ MILUPA 210 г №1
Нутриция Украина
113,34
Экономия при брони:
-4,80 грн
108,54
грн
Забронировать
