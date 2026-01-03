Киев
Каша безмолочная гречневая Хипп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Львив
(адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львив
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
184,73
Экономия при брони:
-24,55 грн
160,18
грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
159,70
Экономия при брони:
-8,17 грн
151,53
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
198,04
Экономия при брони:
-45,76 грн
152,28
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
195,46
Экономия при брони:
-35,78 грн
159,68
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
184,56
Экономия при брони:
-24,97 грн
159,59
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
201,12
Экономия при брони:
-41,38 грн
159,74
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
198,19
Экономия при брони:
-38,49 грн
159,70
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
184,50
Экономия при брони:
-28,24 грн
156,26
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
198,49
Экономия при брони:
-38,20 грн
160,29
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
194,81
Экономия при брони:
-38,25 грн
156,56
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
193,87
Экономия при брони:
-37,35 грн
156,52
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
187,00
Экономия при брони:
-40,22 грн
146,78
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
188,59
Экономия при брони:
-28,58 грн
160,01
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
197,10
Экономия при брони:
-36,84 грн
160,26
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
195,99
Экономия при брони:
-36,39 грн
159,60
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
182,81
Экономия при брони:
-26,16 грн
156,65
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
159,70
Экономия при брони:
-8,17 грн
151,53
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
200,45
Экономия при брони:
-40,77 грн
159,68
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
196,76
Экономия при брони:
-36,57 грн
160,19
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНАЯ "ГРЕЧНЕВАЯ" HIPP 200 г №1
Хипп Украина
188,70
Экономия при брони:
-29,16 грн
159,54
грн
