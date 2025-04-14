Бебивита фиточай ромашковый (Bebivita fitotea chamomile)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
114,52
Экономия при брони: -5,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
144.5 км
БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г №20
Хипп Украина
Аптека низких цен
Закрыто
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Сумы, ул. Ильинская, 12
145.3 км
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Экономия при брони: -7,49 грн
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