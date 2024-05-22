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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Львов (161804) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 14
Всего: упаковка (1)
103,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 62-А
Всего: упаковка (1)
99,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
109,15
Экономия: -8,44 грн
100,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Королево, ул. Злагоды, 2
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -2,82 грн
91,18 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гореничи, ул. Столичная, -
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (3)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1)
98,76
Экономия: -9,85 грн
88,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн