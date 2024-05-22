К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Балаклея, ул. Октябрьская, 41 Всего: упаковка (1) 96,69 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Машевка, ул. Независимости, 117 Всего: упаковка (1) 96,89 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Изюм, въезд Рыночный, 3/1 Всего: упаковка (1) 96,77 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32 Всего: упаковка (1) 108,52 Экономия: -14,63 грн 93,89 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Сумы, ул. Ильинская, 12 Всего: упаковка (1) 111,51 Экономия: -15,21 грн 96,30 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Белики, ул. Пристанционная, 1-В Всего: упаковка (1) 96,30 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4 Всего: упаковка (1) 96,07 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 18-Л Всего: упаковка (1) 108,69 Экономия: -6,94 грн 101,75 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Ромны, ул. Руденко, 23 Всего: упаковка (1) 108,97 Экономия: -10,89 грн 98,08 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Горишние Плавни, ул. Горняков, 25 Всего: упаковка (1) 114,20 Экономия: -23,04 грн 91,16 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65 Всего: упаковка (2) 99,37 Экономия: -3,91 грн 95,46 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43 Всего: упаковка (1) 108,37 Экономия: -9,87 грн 98,50 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 64 Всего: упаковка (1) 102,30 Экономия: -7,70 грн 94,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Конотоп, просп. Мира, 83 Всего: упаковка (1) 109,76 Экономия: -12,52 грн 97,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А Всего: упаковка (3) 108,72 Экономия: -12,84 грн 95,88 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ржищев, ул. Соборная, 29 Всего: упаковка (2) 87,75 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 49 Всего: упаковка (1) 106,50 Экономия: -3,20 грн 103,30 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Городня, ул. Черниговская, - Всего: упаковка (2) 97,76 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 241 Всего: упаковка (1) 106,50 Экономия: -3,20 грн 103,30 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 168 Всего: упаковка (1) 100,55 Экономия: -3,02 грн 97,53 грн Забронировать