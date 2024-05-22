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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 200 г, №1 - Львов (158133) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
226,89
Экономия: -37,92 грн
188,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
220,16
Экономия: -31,54 грн
188,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
195,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
222,99
Экономия: -34,13 грн
188,86 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
194,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
196,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
195,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
196,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (3)
220,63
Экономия: -41,83 грн
178,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
195,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
194,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
198,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1)
186,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
222,97
Экономия: -44,17 грн
178,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
Всего: упаковка (1)
195,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
195,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (3)
194,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
194,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: упаковка (1)
195,82 грн