Список сокращений

Сокращения, используемые для обозначения лекарственных форм

аэр. аэрозоль

аэр. д/инг. аэрозоль для ингаляций

аэр. д/инг. дозир. аэрозоль для ингаляций дозированный

аэр. д/наруж. прим. аэрозоль для наружного применения

аэр. д/рот. полости аэрозоль для ротовой полости

аэр. дозир. аэрозоль дозированный

аэр. дозир. д/наруж. прим. аэрозоль дозированный для наружного применения

аэр. назал. аэрозоль назальный

бальзам д/инг. бальзам для ингаляций

бальзам д/наруж. прим. бальзам для наружного применения

бальзам д/перорал. прим. бальзам для перорального применения

бальзам жидк. д/наруж. прим. бальзам жидкий для наружного применения

внутримат. система внутриматочная система

вода д/ин. вода для инъекций

газ под давл. 50 атм газ под давлением 50 атмосфер

гастрокапс. гастрокапсулы

гель вагинал. гель вагинальный

гель глаз. гель глазной

гель д/десен гель для десен

гель д/местн. прим. гель для местного применения

гель д/наруж. прим. гель для наружного применения

гель д/перорал. прим. гель для перорального применения

гель дентал. гель дентальный

гель назал. гель назальный

гель ректал. гель для ректального применения

гель стомат. гель стоматологический

гель стомат. д/десен гель стоматологический для десен

гель трансдерм. гель трансдермальный

гель уретрал. гель уретральный

гран. гранулы

гран. гомеопат. гранулы гомеопатические

гран. д/п р-ра гранулы для приготовления раствора

гран. д/п р-ра д/внутр. прим. гранулы для приготовления раствора для внутреннего применения

гран. д/п р-ра д/перор. прим. гранулы для приготовления раствора для перорального применения

гран. д/п сир. д/перор. прим. гранулы для приготовления сиропа для перорального применения

гран. д/п сиропа гранулы для приготовления сиропа

гран. д/п сусп. гранулы для приготовления суспензии

гран. д/п сусп. д/перор. прим. гранулы для приготовления суспензии для перорального применения

гран. дозир. гранулы дозированные

гран. кишечно-раств. гранулы кишечно-растворимые

гран. п/о кишечно-раств. гранулы, покрытые оболочкой, кишечно-растворимые

гран. пролонг. п/о гастрорезист. гранулы пролонгированного действия, покрытые гастрорезистентной оболочкой

гран. раств. гранулы растворимые

депо-сусп. д/ин. депо-суспензия для инъекций

др. драже

жев. резинка жевательная резинка

желе д/перорал. прим. желе для перорального применения

жидкость д/наруж. прим. жидкость для наружного применения

жидкость д/перорал. прим. жидкость для перорального применения

жидкость орал. и накожн. жидкость оральная и накожная

имплантат д/ин. имплантат для инъекций

кап. капли

кап. глаз. капли глазные

кап. глаз. пролонг. капли глазные пролонгированного действия

кап. глаз./уш. капли глазные/ушные

кап. глаз./уш./д/носа капли глазные, ушные, для носа

кап. гомеоп. орал. капли гомеопатические оральные

кап. гомеопат. капли гомеопатические

кап. д/внутр. прим. капли для внутреннего применения

кап. д/носа капли для носа

кап. д/перорал. прим. капли для перорального применения

кап. д/перорал. прим. д/детей капли для перорального применения для детей

кап. назал. капли назальные

кап. назал. д/детей капли назальные для детей

кап. назал./глаз. капли назальные/глазные

кап. орал. капли оральные

кап. уш. капли ушные

кап. ушн./назал. капли ушные/назальные

каплеты п/о каплеты, покрытые оболочкой

капс. капсулы

капс. + табл. п/о капсулы + таблетки, покрытые оболочкой

капс. вагинал. капсулы вагинальные

капс. вагинал. мягкие капсулы вагинальные мягкие

капс. д/подкожн. введ. пролонг. капсулы для подкожного введения пролонгированного действия

капс. желат. капсулы желатиновые

капс. желат. тверд. капсулы желатиновые твердые

капс. замедл. высвоб. капсулы с замедленным высвобождением

капс. кишечно-раств. капсулы кишечно-растворимые

капс. мягкие капсулы мягкие

капс. мягкие желат. капсулы мягкие желатиновые

капс. мягкие кишечно-раств. капсулы мягкие кишечно-растворимые

капс. пролонг. дейст. капсулы пролонгированного действия

капс. с модиф. высвоб. капсулы с модифицированным высвобождением

капс. тв. с киш.-раств. гран. капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами

капс. тверд. капсулы твердые

капс. тверд. кислотостойк. капсулы твердые кислотостойкие

капс. тверд. кишечно-раств. капсулы твердые, кишечно-растворимые

капс. тверд. пролонг. дейст. капсулы твердые пролонгированного действия

капс. тверд. с модиф. высвоб. капсулы твердые с модифицированным высвобождением

капс. тв. с киш.-раств. мини-табл. капсулы твердые с кишечно-растворимыми мини-таблетками

карамель гомеопат. карамель гомеопатическая

карандаш пластик. д/инг. карандаш пластиковый для ингаляций

кольцо вагинал. кольцо вагинальное

комб. набор д/орал. прим. комбинированный набор для орального применения

комб. набор д/перорал. прим. комбинированный набор для перорального применения

комби-уп. комби-упаковка

конц. концентрат

конц. д/ин. концентрат для инъекций

конц. д/ин. р-ра спирт. концентрат для раствора для инъекций спиртовой

конц. д/инф. концентрат для инфузий

конц. д/п ин. р-ра концентрат для приготовления инъекционного раствора

конц. д/п инф. р-ра концентрат для приготовления инфузионного раствора

конц. д/п р-ра д/ин. в/в концентрат для приготовления раствора для внутривенных инъекций

конц. д/п р-ра д/наруж. прим. концентрат для приготовления раствора для наружного применения

конц. д/р-ра д/инф. концентрат для раствора для инфузий

крем вагинал. крем вагинальный

крем д/наруж. прим. крем для наружного применения

крем назал. крем назальный

крем ректал. крем ректальный

крист. масса кристаллическая масса

леденцы д/сос. леденцы для сосания

линимент д/наруж. прим. линимент для наружного применения

лиофил. лиофилизат

лиофил. д/п р-ра в/в и в/м лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

лиофил. д/п р-ра в/сосуд. введ. лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого/внутрипузырного введения

лиофил. д/п р-ра д/ин. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

лиофил. д/п р-ра д/инф. лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

лиофил. д/п р-ра д/подкож. введ. лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

лиофил. д/р-ра д/ин. лиофилизат для раствора для инъекций

лиофил. масса лиофилизированная масса

лиофил. оральн. лиофилизат оральный

лиофил. пор. лиофилизированный порошок

лиофил. пор. д/ин. лиофилизированный порошок для инъекций

лиофил. пор. д/интраназ. прим. лиофилизированный порошок для интраназального применения

лиофил. пор. д/инф. лиофилизированный порошок для инфузий

лиофил. пор. д/п глаз. кап. лиофилизированный порошок для приготовления глазных капель

лиофил. пор. для в/в инф. лиофилизированный порошок для внутривеннных инфузий

лиофил. д/р-ра д/интраназ.введ. лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

листья резан.-прессов. листья резано-прессованные

лосьон д/ванн лосьон для ванн

лосьон д/наруж. прим. лосьон для наружного применения

мазь глаз. мазь глазная

мазь д/наруж. прим. мазь для наружного применения

мазь жирная д/наруж. прим. мазь жирная для наружного применения

мазь назал. мазь назальная

мазь ректал. мазь ректальная

масло д/наруж. прим. масло для наружного применения

масло д/перорал. прим. масло для перорального применения

микстура д/перорал. прим. микстура для перорального применения

настойка д/внутр. прим. настойка для внутреннего применения

настойка д/наруж. прим. настойка для наружного применения

настойка д/наруж./внутр. прим. настойка для наружного и внутреннего применения

настойка д/перорал. прим. настойка для перорального применения

паста д/п сусп. д/перор. прим. паста для приготовления суспензии для перорального применения

паста д/перорал. прим. паста для перорального применения

пастилки д/сос. пастилки для сосания

пастилки жев. пастилки жевательные

пессарии вагинал. пессарии вагинальные

пластина п/о 2,5х3х0,5 см пластина, покрытая оболочкой, 2,5х3х0,5 см

пластина п/о 4,8х4,8х0,5 см пластина, покрытая оболочкой, 4,8х4,8х0,5 см

пластина п/о 9,5х4,8х0,5 см пластина, покрытая оболочкой, 9,5х4,8х0,5 см

пластырь трансдерм. пластырь трансдермальный

пластырь трансдерм. (ТТС) пластырь — трансдермальный (ТТС)

пластырь — ТТС пластырь — трансдермальная терапевтическая система

пор. порошок

пор. д/внутр. прим. порошок для внутреннего применения

пор. д/инг. порошок для ингаляций

пор. д/инг. в капс. порошок для ингаляций в капсулах

пор. д/инг. дозир. порошок для ингаляций дозированный

пор. д/наруж. прим. порошок для наружного применения

пор. д/оральн. р-ра порошок для орального раствора

пор. д/п ин. р-ра порошок для приготовления инъекционного раствора

пор. д/п инф. р-ра порошок для приготовления инфузионного раствора

пор. д/п горяч. нап. д/перор. прим. порошок для приготовления горячего напитка для перорального применения

пор. д/п конц. д/р-ра д/инф. порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий

пор. д/п орал. сусп. порошок для приготовления оральной суспензии

пор. д/п р-ра в/в и в/м введ. порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

пор. д/п р-ра в/м и п/к ин. порошок для приготовления раствора для внутримышечных и подкожных инъекций

пор. д/п р-ра д/вагинал. прим. порошок для приготовления раствора для вагинального применения

пор. д/п р-ра д/внутр. прим. порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

пор.д/п р-ра д/ин. и инф. порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий

пор. д/п р-ра д/ин., инф., инг. порошок для приготовления раствора для инъекций, инфузий или ингаляций

пор. д/п р-ра д/перор. прим. порошок для приготовления раствора для перорального применения

пор. д/п р-ра д/подкожн. ин. порошок для приготовления раствора для подкожных инъекций

пор. д/п р-ра для в/в ин. порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций

пор. д/п р-ра для в/в инф. порошок для приготовления раствора для внутривенных инфузий

пор. д/п р-ра для в/м ин. порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций

пор. д/п р-ра для наруж. прим. порошок для приготовления раствора для наружного применения

пор. д/п сиропа порошок для приготовления сиропа

пор. д/п сиропа д/перор. прим. порошок для приготовления сиропа для перорального применения

пор. д/п сусп. порошок для приготовления суспензии

пор. д/п сусп. д/внутр. прим. порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения

пор. д/п сусп. д/ин. порошок для приготовления суспензии для инъекций

пор. д/п сусп. д/перор. прим. порошок для приготовления суспензии для перорального применения

пор. д/п сусп. для в/м ин. порошок для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

пор. д/п сусп. пролонг. в/м порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечных инъекций

пор. д/перорал. прим. порошок для перорального применения

пор. дозир. порошок дозированный

пор. кристаллич. порошок кристаллический

пор. лиоф. д/р-ра наруж. и вн. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для наружного и внутреннего применения

пор. лиофил. д/п конц. в/в порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для внутривенного введения

пор. лиофил. д/п конц. д/инф. порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузий

пор. лиофил. д/п назал. кап. порошок лиофилизированный для приготовления назальных капель

пор. лиофил. д/п р-ра порошок лиофилизированный для приготовления раствора

пор. лиофил. д/п р-ра в/в порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения

пор. лиофил. д/п р-ра в/в ин. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инъекций

пор. лиофил. д/п р-ра в/м ин. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечных инъекций

пор. лиофил. д/п р-ра д/ин. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций

пор. лиофил. д/п р-ра д/инф. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий

пор. лиофил. д/п р-ра д/инф. в/в порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий

пор. лиофил. д/п сусп. внутр. порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутреннего применения

пор. лиофил. д/п сусп. д/ин. порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций

пор. лиофил. д/п сусп. ин. пролонг. порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций пролонгированного действия

пор. лиофил. д/перорал. прим. порошок лиофилизированный для перорального применения

пор. лиоф. д/р-ра д/ин. д/инф. порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и инфузий

пор. шип. д/р-ра д/перор. прим. порошок шипучий для приготовления раствора для перорального применения

пористая масса д/п сусп. пористая масса для приготовления суспензии

р-ль д/парентерал. прим. растворитель для парентерального применения

р-р раствор

р-р (глаз. кап.) раствор (глазные капли)

р-р (кап. глаз./ушн.) раствор (капли глазные/ушные)

р-р вагинал. раствор вагинальный

р-р водно-спирт. д/нар. прим. раствор водно-спиртовой для наружного применения

р-р д/внутр. и наруж. прим. раствор для внутреннего и наружного применения

р-р д/внутр. прим. раствор для внутреннего применения

р-р д/внутрисосуд. введ. раствор для внутрисосудистого введения

р-р д/гемофильтр./гемодиализа раствор для гемофильтрации и гемодиализа

р-р д/ин. раствор для инъекций

р-р д/ин. в этилолеате раствор для инъекций в этилолеате

р-р д/ин. и инф. раствор для инъекций и инфузий

р-р д/инг. раствор для ингаляций

р-р д/инг. анестезии раствор для ингаляционной анестезии

р-р д/инф. раствор для инфузий

р-р д/инф. в/в раствор для внутривенных инфузий

р-р д/мест. прим. раствор для местного применения

р-р д/наруж. прим. раствор для наружного применения

р-р д/наруж. прим. водн. раствор для наружного применения водный

р-р д/наруж. прим. гелеобразн. раствор для наружного применения гелеобразный

р-р д/наружн. прим. пленкообр. раствор для наружного применения пленкообразующий

р-р д/наружн. и местн. прим. раствор для наружного и местного применения

р-р д/перитонеал. диализа раствор для перитонеального диализа

р-р д/перорал. прим. раствор для перорального применения

р-р д/перорал. прим. водн. раствор для перорального применения водный

р-р д/перорал. прим. и инг. раствор для перорального применения и ингаляций

р-р д/перф. раствор для перфузий

р-р д/питья раствор для питья

р-р д/подкож. и в/в ин. раствор для подкожных и внутривенных инъекций

р-р д/пол. ротов. пол. и горла раствор для полоскания ротовой полости и горла

р-р д/полоскан. ротов. полости раствор для полоскания ротовой полости

р-р д/разв. д/перф. раствор для разведения для перфузий

р-р д/ректал. прим. раствор для ректального применения

р-р д/ротов. полости раствор для ротовой полости

р-р д/ротов. полости и десен раствор для ротовой полости и десен

р-р для в/в введ. раствор для внутривенного введения

р-р для в/в ин. раствор для внутривенных инъекций

р-р для в/м ин. раствор для внутримышечных инъекций

р-р интраназал. раствор интраназальный

р-р инф. раствор инфузионный

р-р ирригац. раствор ирригационный

р-р конц. д/инф. раствор концентрированный для инфузий

р-р масл. раствор масляный

р-р масл. д/внутр. прим. раствор масляный для внутреннего применения

р-р масл. д/ин. раствор масляный для инъекций

р-р масл. д/наруж. прим. раствор масляный для наружного применения

р-р масл. д/наруж. перор. прим. раствор масляный для наружного и перорального применения

р-р масл. д/перорал. прим. раствор масляный для перорального применения

р-р масл. для в/м введ. раствор масляный для внутримышечного введения

р-р масл. орал. раствор масляный оральный

р-р накожный раствор накожный

р-р накожный спирт. раствор накожный спиртовой

р-р оральный раствор оральный

р-р офтальм. д/орошен. раствор офтальмологический для орошения

р-р спирт. раствор спиртовой

р-р спирт. д/наруж. прим. раствор спиртовой для наружного применения

р-р спирт. д/перорал. прим. раствор спиртовой для перорального применения

р-р стерил. раствор стерильный

р-р ушн. раствор ушной

ректал. капс. ректальные капсулы

рыльца резан.-прессов. рыльца резано-прессованные

салфет. пропит. гелем салфетки, пропитанные гелем

сироп д/детей сироп для детей

сироп д/перорал. прим. сироп для перорального применения

сок д/наруж. прим. сок для наружного применения

спрей д/горла спрей для горла

спрей д/инг. спрей для ингаляций

спрей д/местн. прим. спрей для местного применения

спрей д/местн. прим. дозир. спрей для местного применения дозированный

спрей д/наруж. прим. спрей для наружного применения

спрей д/ротов. полости спрей для ротовой полости

спрей дозир. спрей дозированный

спрей дозир. подъязычн. спрей дозированный подъязычный

спрей назал. спрей назальный

спрей назал. водн. спрей назальный водный

спрей назал. водн. дозир. спрей назальный водный дозированный

спрей назал. дозир. спрей назальный дозированный

спрей орал. спрей оральный

супп. суппозитории

супп. вагинал. суппозитории вагинальные

супп. ректал. суппозитории ректальные

сусп. суспензия

сусп. глаз. суспензия глазная

сусп. д/внутр. прим. суспензия для внутреннего применения

сусп. д/ин. суспензия для инъекций

сусп. д/ин. в/м суспензия для внутримышечных инъекций

сусп. д/инг. суспензия для ингаляций

сусп. д/инф. суспензия для инфузий

сусп. д/орал. прим. суспензия для орального применения

сусп. д/п р-ра д/инф. суспензия для приготовления раствора для инфузий

сусп. д/перорал. прим. суспензия для перорального применения

сусп. д/перорал. прим. педиатр. суспензия для перорального применения педиатрическая

сусп. д/подкож. введ. суспензия для подкожного введения

сусп. д/эндотрахеал. введ. суспензия для эндотрахеального введения

сусп. орал. суспензия оральная

сусп. ректал. суспензия ректальная

сусп. стерил. водн. суспензия стерильная водная

сух. в-во сухое вещество

сух. в-во д/п сусп. для в/м ин. сухое вещество для приготовления суспензии для внутримышечных инъекций

табл. таблетки

табл. быстрораств. таблетки быстрорастворимые

табл. вагинал. таблетки вагинальные

табл. гастрорезист. таблетки гастрорезистентные

табл. гомеопат. таблетки гомеопатические

табл. д/жев. таблетки для жевания

табл. д/имплант. таблетки для имплантации

табл. д/п р-ра д/наруж. прим. таблетки для приготовления раствора для наружного применения

табл. д/рассасывания таблетки для рассасывания

табл. д/сос. таблетки для сосания

табл. делим. таблетки делимые

табл. делим. п/о таблетки делимые, покрытые оболочкой

табл. делим. пролонг. д-я п/о таблетки делимые пролонгированного действия, покрытые оболочкой

табл. дисперг. таблетки диспергируемые

табл. жев. таблетки жевательные

табл. жев. или п/сусп. перорал. таблетки для жевания или приготовления суспензии для перорального применения

табл. защечн. таблетки защечные

табл. кишечно-раств. таблетки кишечно-растворимые

табл. п/о таблетки, покрытые оболочкой

табл. п/о киш.-раств. пролонг. таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, пролонгированного действия

табл. п/о кишечно-раств. таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой

табл. п/о с замедл. высвоб. таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением

табл. п/о с контролир. высвоб. таблетки, покрытые оболочкой, с контролируемым высвобождением

табл. п/плен. оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой

табл. п/плен. обол. киш.-раств. таблетки, покрытые пленочной оболочкой, кишечно-растворимые

табл. п/сах. обол. киш.-раств. таблетки, покрытые сахарной оболочкой, кишечно-растворимые

табл. п/сах. оболочкой таблетки, покрытые сахарной оболочкой

табл. подъязычные таблетки подъязычные

табл. пролонг. высвоб. таблетки пролонгированного высвобождения

табл. пролонг. дейст. таблетки пролонгированного действия

табл. пролонг. дейст. п/о таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

табл. пролонг. п/плен. обол. таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

табл. пролонг. п/сах. обол. таблетки пролонгированного действия, покрытые сахарной оболочкой

табл. рапид-ретард п/о таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой

табл. раств. таблетки растворимые

табл. резист. к жел. соку таблетки, резистентные к желудочному соку

табл. ретард п/о таблетки ретард, покрытые оболочкой

табл. с модиф. высвоб. таблетки с модифицированным высвобождением

табл. сублингвал. таблетки сублингвальные

табл. форте п/о таблетки форте, покрытые оболочкой

табл. форте п/плен. обол. таблетки форте, покрытые пленочной оболочкой

табл. шип. таблетки шипучие

табл. шип. д/детей таблетки шипучие для детей

табл. шип. д/п перорал. р-ра таблетки шипучие для приготовления раствора для перорального применения

табл. дисперг. в рот. полости таблетки, диспергируемые в ротовой полости

табл. п/о с модиф. высвоб. таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением

табс. п/о табсулы, покрытые оболочкой

тампон вагинал. тампон вагинальный

трава резан.-прессов. трава резано-прессованная

ТТС трансдермальная терапевтическая система

фрукт. куб. фруктовые кубики

цветки обмолоч. цветки обмолоченные

шампунь мед. дерматол. шампунь медицинский дерматологический

экстракт д/перорал. прим. экстракт для перорального применения

экстракт жидк. экстракт жидкий

экстракт жидк. д/внутр. прим. экстракт жидкий для внутреннего применения

экстракт жидк. д/ин. экстракт жидкий для инъекций

экстракт жидк. д/перорал. прим. экстракт жидкий для перорального применения

экстракт жидк. перорал. спирт. экстракт жидкий для перорального применения спиртовой

экстракт спирт. экстракт спиртовой

эликсир д/перорал. прим. эликсир для перорального применения

эмул. эмульсия

эмул. д/ин. эмульсия для инъекций

эмул. д/инг. и интратрахеал. эмульсия для ингаляционного и интратрахеального введения

эмул. д/интравагинал. введ. эмульсия для интравагинального введения

эмул. д/интраназал. прим. эмульсия для интраназального применения

эмул. д/инф. эмульсия для инфузии

эмул. д/наруж. прим. эмульсия для наружного применения

эмул. для в/в введ. эмульсия для внутривенного введения

эмульгель д/наруж. прим. эмульгель для наружного применения