Перелік скорочень

Скорочення, що використовуються для позначення лікарських форм

аер. аерозоль

аер. д/інг. аерозоль для інгаляцій

аер. д/інг. дозов. аерозоль для інгаляцій дозований

аер. д/зовн. застос. аерозоль для зовнішнього застосування

аер. д/рот. порожнини аерозоль для ротової порожнини

аер. дозов. аерозоль дозований

аер. дозов. д/зовн. застос. аерозоль дозований для зовнішнього застосування

аер. назал. аерозоль назальний

бальзам д/зовн. застос. бальзам для зовнішнього застосування

бальзам д/перор. застос. бальзам для перорального застосування

внутрішньомат. система внутрішньоматкова система

вода д/ін. вода для ін’єкцій

газ під тиск. 50 атм. газ під тиском 50 атмосфер

гастрокапс. гастрокапсули

гель вагінал. гель вагінальний

гель д/зовн. застос. гель для зовнішнього застосування

гель д/місц. застос. гель для місцевого застосування

гель д/перор. застос. гель для перорального застосування

гель д/ясен гель для ясен

гель назал. гель назальний

гель орал. гель оральний

гель ректал. гель для ректального застосування

гель стомат. д/ясен гель стоматологічний для ясен

гель трансдерм. гель трансдермальний

гель уретрал. гель уретральний

гірч.-пакет гірчичник-пакет

гран. гранули

гран. гомеопат. гранули гомеопатичні

гран. д/п р-ну гранули для приготування розчину

гран. д/п р-ну д/внутр. застос. гранули для приготування розчину для внутрішнього застосування

гран. д/п р-ну д/перор. застос. гранули для приготування розчину для перорального застосування

гран. д/п сиропу гранули для приготування сиропу

гран. д/п сиропу д/перор. застос. гранули для приготування сиропу для перорального застосування

гран. д/п сусп. гранули для приготування суспензії

гран. д/п сусп. д/перор. застос. гранули для приготування суспензії для перорального застосування

гран. д/перор. застос. гранули для перорального

гран. дозов. гранули дозовані

гран. в/о кишково-розч. гранули, вкриті оболонкою,

гран. кишково-розч. гранули кишково-розчинні

гран. пролонг. в/о гастрорезист. гранули пролонгованої дії, вкриті гастрорезистентною оболонкою

гран. розчин. гранули розчинні

депо-сусп. д/ін. депо-суспензія для ін’єкцій

др. драже

екстракт д/перор. застос. екстракт для перорального застосування

екстракт рідк. екстракт рідкий

екстракт рідк. д/внутр. застос. екстракт рідкий для внутрішнього застосування

екстракт рідк. д/ін. екстракт рідкий для ін’єкцій

екстракт рідк. д/перор. застос. екстракт рідкий для перорального застосування

екстракт рідк. перор. спирт. екстракт рідкий для перорального застосування спиртовий

екстракт спирт. екстракт спиртовий

еліксир д/перор. застос. еліксир для перорального застосування

емуль. емульсія

емуль. д/ін. емульсія для ін’єкцій

емуль. д/інг. та інтратрахеал. емульсія для інгаляційного та інтратрахеального введення

емуль. д/інтраназал. застос. емульсія для інтраназального застосування

емуль. д/інф. емульсія для інфузії

емуль. д/зовн. застос. емульсія для зовнішнього застосування

емуль. для в/в введ. емульсія для внутрішньовенного введення

емульгель д/зовн. застос. емульгель для зовнішнього застосування

желе д/перор. застос. желе для перорального застосування

жув. гумка жувальна гумка

імплантат д/ін. імплантат для ін’єкцій

каплети каплети

каплети в/о каплети, вкриті оболонкою

капс. капсули

капс. вагінал. капсули вагінальні

капс. вагінал. м’які капсули вагінальні м’які

капс. д/підшкірн. введ. пролонг. капсули для підшкірного введення пролонгованої дії

капс. желат. капсули желатинові

капс. желат. тверд. капсули желатинові тверді

капс. з модиф. вивільн. капсули з модифікованим вивільненням

капс. кишково-розч. капсули кишково-розчинні

капс. м’які капсули м’які

капс. м’які желат. капсули м’які желатинові

капс. м’які кишково-розч. капсули м’які кишково-розчинні

капс. пролонг. дії капсули пролонгованої дії

капс. тверд. капсули тверді

капс. тверд. кишково-розч. капсули тверді, кишково-розчинні

капс. тверд. модиф. вивільн. капсули тверді з модифікованим вивільненням

капс. тверд. пролонг. дії капсули тверді пролонгованої дії

капс. тверд. з кишково-розч. міні-табл. капсули тверді з кишково-розчинними міні-таблетками

капс. + табл. в/о капсули + таблетки, вкриті оболонкою

капс. уповільн. вивільн. капсули з уповільненим вивільненням

карамель гомеопат. карамель гомеопатична

квітки обмолоч. квітки обмолочені

кільце вагінал. кільце вагінальне

комб. набір д/перор. застос. комбінований набір для перорального застосування

конц. концентрат

конц. д/ін. концентрат для ін’єкцій

конц. д/ін. р-ну спирт. концентрат для розчину для ін’єкцій спиртовий

конц. д/інф. концентрат для інфузій

конц. д/п інф. р-ну концентрат для приготування інфузійного розчину

конц. д/п р-ну д/зовніш. застос. концентрат для приготування розчину для зовнішнього застосування

конц. д/п р-ну д/ін. в/в концентрат для приготування розчину для внутрішньовенних ін’єкцій

конц. д/р-ну д/інф. концентрат для розчину для інфузій

крап. краплі

крап. вуш. краплі вушні

крап. гомеопат. краплі гомеопатичні

крап. гомеопат. орал. краплі гомеопатичні оральні

крап. д/внутр. застос. краплі для внутрішнього застосування

крап. д/носа краплі для носа

крап. д/перор. застос. краплі для перорального застосування

крап. д/перор. застос. д/дітей краплі для перорального застосування для дітей

крап. назал. краплі назальні

крап. назал. д/дітей краплі назальні для дітей

крап. назал./очні краплі назальні/очні

крап. орал. краплі оральні

крап. очні краплі очні

крап. очні/вуш. краплі очні/вушні

крап. очні. пролонг. краплі очні пролонгованої дії

крем вагінал. крем вагінальний

крем д/зовн. застос. крем для зовнішнього застосування

крем назал. крем назальний

крем ректал. крем ректальний

крист. маса кристалічна маса

лінімент д/зовн. застос. лінімент для зовнішнього застосування

ліофіл. ліофілізат

ліофіл. д/п р-ну в/в і в/м ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного і внутрішньом’язового введення

ліофіл. д/п р-ну в/судин. введ. ліофілізат для приготування розчину для внутрішньосудинного/внутрішньопузирного введення

ліофіл. д/п р-ну д/ін. ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій

ліофіл. д/п р-ну д/інф. ліофілізат для приготування розчину для інфузій

ліофіл. д/р-ну д/ін. ліофілізат для розчину для ін’єкцій

ліофіл. д/р-ну д/інтраназ. введ. ліофілізат для приготування розчину для інтраназального введення

ліофіл. маса ліофілізована маса

ліофіл. орал. ліофілізат оральний

ліофіл. пор. ліофілізований порошок

ліофіл. пор. д/ін. ліофілізований порошок для ін’єкцій

ліофіл. пор. д/інтраназ. застос. ліофілізований порошок для інтраназального застосування

ліофіл. пор. д/інф. ліофілізований порошок для інфузій

ліофіл. пор. д/п очн. крап. ліофілізований порошок для приготування очних крапель

ліофіл. пор. для в/в інф. ліофілізований порошок для внутрішньовенних інфузій

листя різано-пресов. листя різано-пресоване

лосьйон д/ванн лосьйон для ванн

льодяники д/смокт. льодяники для смоктання

мазь д/зовн. застос. мазь для зовнішнього застосування

мазь жирна д/зовн. застос. мазь жирна для зовнішнього застосування

мазь назал. мазь назальна

мазь очна мазь очна

мазь ректал. мазь ректальна

масло д/зовн. застос. масло для зовнішнього застосування

масло д/перор. застос. масло для перорального застосування

настойка д/внутр. застос. настойка для внутрішнього

настойка д/зовн. застос. настойка для зовнішнього застосування

настойка д/зовн./внутр. застос. настойка для зовнішнього і внутрішнього застосування

настойка д/перор. застос. настойка для перорального застосування

олівець пластик. д/інг. олівець пластиковий для інгаляцій

паста д/п сусп. д/перор. застос. паста для приготування суспензії для перорального застосування

паста д/перор. застос. паста для перорального застосування

паста стомат. паста стоматологічна

пастилки д/смокт. пастилки для смоктання

песарії вагінал. песарії вагінальні

пластина в/о 2,5х3х0,5 см пластина, вкрита оболонкою,

пластина в/о 4,8х4,8х0,5 см пластина, вкрита оболонкою,

пластина в/о 9,5х4,8х0,5 см пластина, вкрита оболонкою,

пластир трансдерм. пластир трансдермальний

пластир-ТТС пластир — трансдермальна терапевтична система

пор. порошок

пор. д/інг. порошок для інгаляцій

пор. д/інг. в капс. порошок для інгаляцій в капсулах

пор. д/інг. дозов. порошок для інгаляцій дозований

пор. д/зовн. застос. порошок для зовнішнього застосування

пор. д/орал. р-ну порошок для орального розчину

пор. д/п ін. р-ну порошок для приготування ін’єкційного розчину

пор. д/п інф. р-ну порошок для приготування інфузійного розчину

пор. д/п гаряч. нап. д/перор. застос. порошок для приготування гарячого напою для перорального застосування

пор. д/п конц. д/р-ну д/інф. порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій

пор. д/п р-ну в/в і в/м введ. порошок для приготування розчину для внутрішньовенного і внутрішньом’язового введення

пор. д/п р-ну д/вагінал. застос. порошок для приготування розчину для вагінального застосування

пор. д/п р-ну д/внутр. застос. порошок для приготування розчину для внутрішнього застосування

пор. д/п р-ну д/ін. та інф. порошок для приготування розчину для ін’єкцій та інфузій

пор. д/п р-ну д/перор. застос. порошок для приготування розчину для перорального застосування

пор. д/п р-ну д/підшкірн. ін. порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій

пор. д/п р-ну для в/в ін. порошок для приготування розчину для внутрішньовенних ін’єкцій

пор. д/п р-ну для в/в інф. порошок для приготування розчину для внутрішньовенних інфузій

пор. д/п р-ну для в/м ін. порошок для приготування розчину для внутрішньом’язових ін’єкцій

пор. д/п р-ну для зовн. застос. порошок для приготування розчину для зовнішнього застосування

пор. д/п сиропу порошок для приготування сиропу

пор. д/п сусп. порошок для приготування суспензії

пор. д/п сусп. д/внутр. застос. порошок для приготування суспензії для внутрішнього застосування

пор. д/п сусп. д/ін. порошок для приготування суспензії для ін’єкцій

пор. д/п сусп. д/перор. застос. порошок для приготування суспензії для перорального застосування

пор. д/п сусп. для в/м ін. порошок для приготування суспензії для внутрішньом’язових ін’єкцій

пор. д/п сусп. пролонг. в/м порошок для приготування суспензії пролонгованої дії для внутрішньом’язових ін’єкцій

пор. д/перор. застос. порошок для перорального застосування

пор. дозов. порошок дозований

пор. кристаліч. порошок кристалічний

пор. ліофіл. д/п емульсії порошок ліофілізований для приготування емульсії

пор. ліофіл. д/п конц. в/в порошок ліофілізований для приготування концентрату для внутрішньовенного введення

пор. ліофіл. д/п конц. д/інф. порошок ліофілізований для приготування концентрату для інфузій

пор. ліофіл. д/п назал. крап. порошок ліофілізований для приготування назальних крапель

пор. ліофіл. д/п р-ну порошок ліофілізований для приготування розчину

пор. ліофіл. д/п р-ну в/в порошок ліофілізований для приготування розчину для внутрішньовенного введення

пор. ліофіл. д/п р-ну в/в ін. порошок ліофілізований для приготування розчину для внутрішньовенних ін’єкцій

пор. ліофіл. д/п р-ну в/м ін. порошок ліофілізований для приготування розчину для внутрішньом’язових ін’єкцій

пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін. порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій

пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф. в/в порошок ліофілізований для приготування розчину для внутрішньовенних інфузій

пор. ліофіл. д/п сусп. внутр. порошок ліофілізований для приготування суспензії для внутрішнього застосування

пор. ліофіл. д/п сусп. д/ін. порошок ліофілізований для приготування суспензії для ін’єкцій

пор. ліофіл. д/п сусп. д/ін. пролонг. порошок ліофілізований для приготування суспензії для ін’єкцій пролонгованої дії

пор. ліофіл. д/п р-ну д/інф. порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій

пор. ліофіл. д/перор. застос. порошок ліофілізований для перорального застосування

пор. ліофіл. д/р-ну д/ін. д/інф. порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій та інфузій

пор. ліофіл. д/р-ну зовн. і внутр. порошок ліофілізований для приготування розчину для зовнішнього і внутрішнього застосування

пор. нашкірний порошок нашкірний

пор. шип. д/р-ну д/перор. застос. порошок шипучий для приготування розчину для перорального застосування

пориста маса д/п сусп. пориста маса для приготування суспензії

рідина д/зовн. застос. рідина для зовнішнього застосування

рідина д/перор. застос. рідина для перорального застосування

рідина орал. і нашкірна рідина оральна і нашкірна

рідк. конц. д/лік. ванн рідкий концентрат для лікувальних ванн

р-н розчин

р-н (крап. очні/ вуш.) розчин (краплі очні/вушні)

р-н вагінал. розчин вагінальний

р-н водно-спирт. д/зовн. застос. розчин водно-спиртовий для зовнішнього застосування

р-н д/внутр. застос. розчин для внутрішнього застосування

р-н д/внутрішньосудин. введ. розчин для внутрішньосудинного введення

р-н д/гемофільтр./гемодіалізу розчин для гемофільтрації та гемодіалізу

р-н д/ін. розчин для ін’єкцій

р-н д/ін. в етилолеаті розчин для ін’єкцій в етилолеаті

р-н д/ін. та інф. розчин для ін’єкцій та інфузій

р-н д/інг. розчин для інгаляцій

р-н д/інг. анестезії розчин для інгаляційної анестезії

р-н д/інф. розчин для інфузій

р-н д/інф. в/в розчин для внутрішньовенних інфузій

р-н д/зовн. застос. розчин для зовнішнього застосування

р-н д/зовн. і місц. застос. розчин для зовнішнього і місцевого застосування

р-н д/зовніш. застос. водн. розчин для зовнішнього застосування водний

р-н д/місц. застос. розчин для місцевого застосування

р-н д/перитонеал. діалізу розчин для перитонеального діалізу

р-н д/перор. застос. розчин для перорального застосування

р-н д/перор. застос. водн. розчин для перорального застосування водний

р-н д/перор. застос. та інг. розчин для перорального застосування та інгаляцій

р-н д/перфуз. розчин для перфузії

р-н д/пиття розчин для пиття

р-н д/пол. ротов. порожн. і горла розчин для полоскання ротової порожнини і горла

р-н д/полоск. ротов. порожн. розчин для полоскання ротової порожнини

р-н д/ректал. застос. розчин для ректального застосування

р-н д/розв. д/перфуз. розчин для розведення для перфузії

р-н д/ротов. порожн. розчин для ротової порожнини

р-н д/ротов. порожн. і ясен розчин для ротової порожнини і ясен

р-н для в/в введ. розчин для внутрішньовенного введення

р-н для в/в ін. розчин для внутрішньовенних ін’єкцій

р-н для в/м ін. розчин для внутрішньом’язових ін’єкцій

р-н інтраназал. розчин інтраназальний

р-н інф. розчин інфузійний

р-н іригаційн. розчин іригаційний

р-н конц. д/інф. розчин концентрований для інфузій

р-н конц. д/перор. застос. розчин концентрований для перорального застосування

р-н масл. розчин масляний

р-н масл. д/внутр. застос. розчин масляний для внутрішнього застосування

р-н масл. д/зовн./перор. застос. розчин масляний для зовнішнього та перорального застосування

р-н масл. д/зовніш. застос. розчин масляний для зовнішнього застосування

р-н масл. д/ін. розчин масляний для ін’єкцій

р-н масл. д/перор. застос. розчин масляний для перорального застосування

р-н масл. для в/м введ. розчин масляний для внутрішньом’язового введення

р-н нашкірний розчин нашкірний

р-н нашкірний спирт. розчин нашкірний спиртовий

р-н олійний орал. розчин олійний оральний

р-н орал. розчин оральний

р-н офтальм. д/зрошув. розчин офтальмологічний для зрошування

р-н спирт. розчин спиртовий

р-н спирт. д/зовніш. застос. розчин спиртовий для зовнішнього застосування

р-н спирт. д/перор. застос. розчин спиртовий для перорального застосування

р-н стерил. розчин стерильний

розч. д/парентерал. застос. розчинник для парентерального застосування

ректал. капс. ректальні капсули

рильця різано-пресов. рильця різано-пресовані

серв. просоч. гелем серветки, просочені гелем

сироп д/дітей сироп для дітей

сироп д/перор. застос. сироп для перорального застосування

сік д/зовн. застос. сік для зовнішнього застосування

спрей д/горла спрей для горла

спрей д/зовн. застос. спрей для зовнішнього застосування

спрей д/інг. спрей для інгаляцій

спрей д/місц. застос. спрей для місцевого застосування

спрей д/місц. застос. дозов. спрей для місцевого застосування дозований

спрей д/ротов. порожн. спрей для ротової порожнини

спрей дозов. під’язик. спрей дозований під’язиковий

спрей назал. спрей назальний

спрей назал. водн. спрей назальний водний

спрей назал. водн. дозов. спрей назальний водний дозований

спрей назал. дозов. спрей назальний дозований

суп. супозиторії

суп. вагінал. супозиторії вагінальні

суп. ректал. супозиторії ректальні

сусп. суспензія

сусп. д/внутр. застос. суспензія для внутрішнього застосування

сусп. д/ендотрахеал. введ. суспензія для ендотрахеального введення

сусп. д/ін. суспензія для ін’єкцій

сусп. д/ін. в/м суспензія для внутрішньом’язових ін’єкцій

сусп. д/інг. суспензія для інгаляцій

сусп. д/інф. суспензія для інфузій

сусп. д/п р-ну д/інф. суспензія для приготування розчину для інфузій

сусп. д/перор. застос. суспензія для перорального застосування

сусп. д/перор. застос. педіатр. суспензія для перорального застосування педіатрична

сусп. орал. суспензія оральна

сусп. очна суспензія очна

сусп. ректал. суспензія ректальна

сусп. стерил. водн. суспензія стерильна водна

сух. речов. суха речовина

сух. речов. д/п ін. р-ну суха речовина для приготування ін’єкційного розчину

сух. речов. д/п сусп. для в/м ін. суха речовина для приготування суспензії для внутрішньом’язових ін’єкцій

табл. таблетки

табл. вагінал. таблетки вагінальні

табл. вагінал. (песарії) таблетки вагінальні (песарії)

табл. в/о таблетки, вкриті оболонкою

табл. в/о з контрол. вивільн. таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням

табл. в/о з модиф. вивільн. таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням

табл. в/о з уповільн. вивільн. таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням

табл. в/о кишково-розч. таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою

табл. в/о кишково-розч. пролонг. таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, пролонгованої дії

табл. в/плівк. оболонкою таблетки, вкриті плівковою оболонкою

табл. в/плівк. обол. кишково-розч. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні

табл. в/цукр. обол. кишково-розч. таблетки, вкриті цукровою оболонкою, кишково-розчинні

табл. в/цукр. оболонкою таблетки, вкриті цукровою оболонкою

табл. гастрорезист. таблетки гастрорезистентні

табл. гомеопат. таблетки гомеопатичні

табл. д/жув. таблетки для жування

табл. д/жув. або п/сусп. перор. таблетки для жування або приготування суспензії для перорального застосування

табл. д/імплант. таблетки для імплантації

табл. д/п р-ну д/зовн. застос. таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування

табл. д/розсмоктування таблетки для розсмоктування

табл. д/смокт. таблетки для смоктання

табл. дисперг. таблетки, що диспергуються

табл. дисперг. в рот. порожн. таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині

табл. жув. таблетки жувальні

табл. з модиф. вивільн. таблетки з модифікованим вивільненням

табл. защічні таблетки защічні

табл. кишково-розч. таблетки кишково-розчинні

табл. лінгвал. таблетки лінгвальні

табл. під’язикові таблетки під’язикові

табл. подільні таблетки подільні

табл. подільні в/о таблетки подільні, вкриті оболонкою

табл. подільні пролонг. дії в/о таблетки подільні пролонгованої дії, вкриті оболонкою

табл. пролонг. вивільн. таблетки пролонгованого вивільнення

табл. пролонг. в/плівк. обол. таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою

табл. пролонг. в/цукр. обол. таблетки пролонгованої дії, вкриті цукровою оболонкою

табл. пролонг. дії таблетки пролонгованої дії

табл. пролонг. дії в/о таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою

табл. рапід-ретард в/о таблетки рапід-ретард, вкриті оболонкою

табл. резист. до шлунк. соку таблетки, резистентні до шлункового соку

табл. ретард таблетки ретард

табл. ретард в/о таблетки ретард, вкриті оболонкою

табл. розчин. таблетки розчинні

табл. сублінгвал. таблетки сублінгвальні

табл. форте в/о таблетки форте, вкриті оболонкою

табл. форте в/плівк. обол. таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою

табл. швидкорозч. таблетки швидкорозчинні

табл. шип. таблетки шипучі

табл. шип. д/п перор. р-ну таблетки шипучі для приготування розчину для перорального застосування

табс. в/о табсули, вкриті оболонкою

тампон вагінал. тампон вагінальний

трава різано-пресов. трава різано-пресована

ТТС трансдермальна терапевтична система

фрукт. куб. фруктові кубики