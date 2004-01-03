Всі аптеки України
Список виробниківHHomviora Arzneimittel

Виробник: Homviora Arzneimittel

Представительство в Украине
01004 г. Киев, ул. Пушкинская 20, офис 38
044-234-23-17
044-234-23-17
www.homviora.kiev.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 4 препарати
Хомвіо®-Нервін таблетки, № 50; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Нервін Таблетки, № 50 Хомвіора Арцнайміттель
В 564 аптеках
від 395,39 грн
Ціни в аптеках
Хомвіо®-Простан краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Простан Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Хомвіора Арцнайміттель
В 171 аптеці
від 308,00 грн
Ціни в аптеках
Хомвіо®-Ревман краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Ревман Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Хомвіора Арцнайміттель
В 455 аптеках
від 423,99 грн
Ціни в аптеках
Хомвіотензин® таблетки, блістер, № 100; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіотензин® Таблетки, блістер, № 100 Хомвіора Арцнайміттель
В 959 аптеках
від 426,25 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01004 г. Киев, ул. Пушкинская 20, офис 38
044-234-23-17
044-234-23-17
www.homviora.kiev.ua
Знайдено: 4 препарати
Хомвіо®-Нервін таблетки, № 50; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Нервін Таблетки, № 50 Хомвіора Арцнайміттель
В 564 аптеках
від 395,39 грн
Ціни в аптеках
Хомвіо®-Простан краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Простан Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Хомвіора Арцнайміттель
В 171 аптеці
від 308,00 грн
Ціни в аптеках
Хомвіо®-Ревман краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіо®-Ревман Краплі оральні, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Хомвіора Арцнайміттель
В 455 аптеках
від 423,99 грн
Ціни в аптеках
Хомвіотензин® таблетки, блістер, № 100; Хомвіора Арцнайміттель
Хомвіотензин® Таблетки, блістер, № 100 Хомвіора Арцнайміттель
В 959 аптеках
від 426,25 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції