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Виробники на літеру “B”

Bharat Serums & Vaccines10 препаратів

10 препаратів
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Полі-Мікс Б
Полі-Мікс Б
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 мо флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 713,90 грн
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Фоліграф®
Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 437,49 грн
в 1 аптеці інших міст
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Хумог-75 B.O.
Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від 440,54 грн
в 1 аптеці інших міст
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Амфоліп
Амфоліп
Суспензія для приготування розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Амфотрет
Амфотрет
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Дипрофол
Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
Ю-Тріп
Ю-Тріп
Розчин для ін'єкцій 100000 мо флакон 4 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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