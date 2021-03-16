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Bharat Serums & Vaccines
10 препаратів
10 препаратів
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Полі-Мікс Б
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 мо флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
713,90
грн
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Фоліграф®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 0,5 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
437,49
грн
в 1 аптеці інших міст
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Хумог-75 B.O.
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 75 мо флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
від
440,54
грн
в 1 аптеці інших міст
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Амфоліп
Суспензія для приготування розчину для інфузій 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Амфотрет
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Ю-Тріп
Розчин для ін'єкцій 100000 мо флакон 4 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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