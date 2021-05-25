Київ
Allergan Inc.

8 препаратів
Allergan Inc.
АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ NoseFrida® NASAL ASPIRATOR
№1
Allergan
від 281,20 грн
в 657 аптеках
Знайти в аптеках
Альфаган П®
Краплі очні 1,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Abbvie
від 203,94 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Ганфорт®
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Алерган
від 289,58 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Рестасіс®
Емульсія очна 0,5 мг/мл флакон 0.4 мл №30
Abbvie
від 947,74 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ботокс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Немає в наявності
Комбіган™
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл у картонній упаковці №1
Алерган
Немає в наявності
Луміган®
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон-крапельниця 3 мл №1
Аббві Дойчланд
Немає в наявності
Озурдекс®
Імплантант для інтравітреального введення 700 мкг аплікатор №1
Алерган
Немає в наявності
