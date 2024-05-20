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Алора® сироп флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (87536) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
160,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
186,02
Економія: -46,68 грн
139,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
171,59
Економія: -32,42 грн
139,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
147,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
181,99
Економія: -29,71 грн
152,28 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
181,00
Економія: -39,00 грн
142,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
173,50
Економія: -21,22 грн
152,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
141,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
160,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
142,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
160,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
178,16
Економія: -49,09 грн
129,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
172,81
Економія: -46,82 грн
125,99 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
185,80
Економія: -32,60 грн
153,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
160,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
190,59
Економія: -50,58 грн
140,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
168,80
Економія: -29,16 грн
139,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
189,69
Економія: -49,68 грн
140,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
177,08
Економія: -37,95 грн
139,13 грн