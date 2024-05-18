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Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150197) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
120,55
Економія: -4,42 грн
116,13 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
126,13 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом