Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150197) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Волиньфарм
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Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом