Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2 Всього: таблетки пролонгованої дії (10) 120,55 Економія: -4,42 грн 116,13 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Торчин, вул. Незалежності, 57 Всього: таблетки пролонгованої дії (10) 126,13 грн