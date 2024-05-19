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Альбензі суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон в коробці картонній 10 мл, №1 - Львів (427287) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
123,84
Економія: -7,94 грн
115,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
115,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
127,55
Економія: -10,95 грн
116,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
115,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
106,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
108,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
124,69
Економія: -11,89 грн
112,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
122,53
Економія: -6,53 грн
116,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
115,99
Економія: -7,13 грн
108,86 грн