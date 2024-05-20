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Алтея класична сироп флакон 200 мл, №1 - Одеса (892703) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
55,60
Економія: -6,84 грн
48,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
53,91
Економія: -4,56 грн
49,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -16,64 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
62,30
Економія: -13,54 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
65,14
Економія: -16,38 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
58,24
Економія: -9,48 грн
48,76 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
60,99
Економія: -7,64 грн
53,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Жуля Верна, 7
Всього: упаковка (1)
71,10
Економія: -17,70 грн
53,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
66,93
Економія: -18,17 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
72,80
Економія: -24,04 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
Всього: упаковка (1)
69,90
Економія: -21,14 грн
48,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
65,32
Економія: -16,54 грн
48,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
Всього: упаковка (1)
59,62
Економія: -10,86 грн
48,76 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом