Батончик фруктовий Castus на фініковій основі батончик 20 г зі смаком банану, №1 - Запоріжжя (925869) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Синельникове, вул. Садова, 2-А
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Всього: упаковка (12)
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Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (11)
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Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (15)
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Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17