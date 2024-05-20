Батончик фруктовий Castus на фініковій основі батончик 20 г зі смаком банану, №1 - Одеса (925869) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Одеса, пров. Семафорний, 4
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Одеса, просп. Шевченка, 17
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Чорноморськ, просп. Миру, 18
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Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
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Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11