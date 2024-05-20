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Батончик фруктовий Castus на фініковій основі батончик 20 г зі смаком банану, №1 - Львів (925869) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (16)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (15)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (20)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (13)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (12)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (17)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (23)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (25)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (23)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (18)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (19)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (12)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (16)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (22)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (10)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (16)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (1)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом