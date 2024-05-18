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Батончик фруктовий Castus на фініковій основі батончик 20 г зі смаком банану, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (925869) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (8)
27,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (7)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (22)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (18)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (14)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (14)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (24)
27,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (21)
27,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (11)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (12)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (10)
27,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (15)
27,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (23)
27,90 грн