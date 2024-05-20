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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Propolis + ZinkЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Propolis + Zink таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (923652) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека оптових цін
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
373,35 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
371,02 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
373,61 грн
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
373,03 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
373,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
371,67 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
374,29 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
373,22 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
367,09 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
373,76 грн
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
373,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
371,86 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
371,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2)
372,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2)
372,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
371,13 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
371,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
374,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
371,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (2)
372,79 грн