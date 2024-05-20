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CBD олія 10% спрей оральний флакон 10 мл 60 доз, №1 - Запоріжжя (925843) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (3)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (11)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (7)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (4)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (5)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (4)
858,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (9)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (6)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (5)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (6)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (11)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (3)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (11)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (6)
1000,00
Економія: -30,00 грн
970,00 грн