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SVR кларіаль денний крем для коригування проти пігментних плям SPF 30 30 мл - Одеса (925619) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1354,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
1354,00 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
1354,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
1450,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1510,65
Економія: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
1221,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1186,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
1304,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1510,65
Економія: -302,10 грн
1208,55 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1390,00
Економія: -180,00 грн
1210,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1593,92
Економія: -286,25 грн
1307,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1510,65
Економія: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1304,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
1364,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1510,65
Економія: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
1186,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (3)
1303,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1475,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
1076,65 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
1364,06 грн